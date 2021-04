Puglia vaccini alla Protezione Civile: «40mila dosi al giorno»

Nel giorno in cui supera il milione di dosi consegnate, in Puglia la campagna vaccinale passa ufficialmente sotto il coordinamento della Protezione civile. La novità, annunciata ieri dalla «Gazzetta», è in realtà più ampia di quanto sembri e non riguarda soltanto la logistica: la delibera 509 nomina infatti Mario Lerario al «coordinamento, attuazione e gestione del Piano strategico regionale per la vaccinazione», lasciando al dipartimento e dunque all’assessore Pier Luigi Lopalco soltanto «le competenze in materia sanitaria». Ieri Lerario, che si è già occupato della realizzazione dell’ospedale «grandi emergenze» della Fiera del Levante, delle piastre di Terapia intensiva di Foggia e Policlinico e, ancora prima, della distribuzione dei dispositivi di protezione individuale, ha fatto un sopralluogo nell’hub della Fiera del Levante...

