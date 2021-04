Vaccini in Puglia, da oggi somministrazioni a under 80 anche a chi non ha prenotato. Al via adesioni per 68 e 69 anni

BARI - Code regolari ai punti vaccinali è nessun assalto come si era invece temuto ieri dopo che la Regione Puglia ha aperto la somministrazione dei vaccini anche senza prenotazione agli under 80 a partire oggi dai 79enni, cui si aggiungeranno domani i 78enni e così via in ordine di anzianità fino ai 60enni.

Nell'hub vaccini all'interno della Fiera del Levante di Bari si sono sinora presentati 79enni che avevano prenotato. Sono prevalentemente accompagnati da figli e nipoti e hanno cominciato a mettersi in coda a partire dalle 8, smistati su due file delimitate da transenne con volontari di protezione civile a smarcarne la presenza. All'interno, poi, un'altra fila, sempre delimitata da transenne e con personale a garantire il distanziamento, conduce all'interno dell'hub dove si prende il numero e ci si registra in attesa della dose. Oggi, nella sede vaccinale della Fiera, sono previste 426 vaccinazioni di 79enni già prenotati, oltre alle somministrazioni delle seconde dosi agli over 80.

Fornite sedioline per le persone con maggiori difficoltà. «Per fortuna c'è il sole», il commento di molti baresi in attesa.

ADESIONE PER 68 e 69 ANNI - A partire da oggi sono aperte le adesioni alla campagna vaccinale anti Covid in Puglia anche per la fascia di età 69-60. Oggi potranno aderire 69enni e 68enni, cioè i nati nel 1952 e 1953 e potranno farlo sino al 24 aprile. Gli ultimi a poter confermare l'appuntamento già fissato dalle Asl saranno i pugliesi di 61 e 60 anni (nati nel 1960 e 1961), dovranno attendere il 21 aprile prossimo.

I canali per aderire sono tre: farmacie, numero verde 8''.71.39.3 attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 oppure attraverso il portale internet www.lapugliativaccina.regione. puglia.it. Intanto, sempre oggi sono iniziate le somministrazioni agli under80 che si erano già prenotati e ai 79enni non prenotati che volessero comunque essere vaccinati, non si registrano assembramenti.