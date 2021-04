Tragedia a Nardò, scontro fra tre auto: morta 75enne, quattro feriti gravi FOTO

LECCE - Incidente mortale in località villaggio Santa Rita, vicino Nardò: tre auto si sono scontrate sulla strada che porta a Gallipoli. Il bilancio è di un morto e cinque feriti, alcuni dei quali in gravissime condizioni. La vittima è una donna di 75 anni era a bordo di una Yaris, i feriti invece viaggiavano su una Fiat 126 sbalzata nella campagna circostante e una Mercedes Classe A con 3 ragazzi a bordo. I quattro sono stati trasportati in codice rosso 2 all'ospedale Vito Fazzi e 2 al nosocomio di Gallipoli. Sul posto il personale del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.