Controlli anti-Covid, in un giorno in 3 violano la quarantena nel Barese

Tre persone hanno violato l'isolamento obbligatorio nel Barese nelle ultime 24 ore e sono state denunciate per epidemia colposa. Dal report sul monitoraggio dei controlli anti-Covid delle forze di Polizia, emerge che ieri tre baresi sono stati denunciati perché trovati in giro nonostante fossero positivi al virus. Altre 83 persone sono state sanzionate, sulle complessive 2.761 sottoposte a controllo nel territorio dell’area metropolitana di Bari. Controllate anche 87 attività e per un titolare è scattata la sanzione per violazione delle norme Covid. In particolare a Bari città la Polizia Locale con le volanti della Polizia con 11 pattuglie e 24 uomini hanno monitorato la zona di San Girolamo e le zone del waterfront, fermando e identificando oltre 30 persone. Dieci stazionavano davanti a un esercizio alimentare in cui si somministravano abusivamente bevande.

In un ex circolo privato, 4 uomini si erano rinchiusi all’interno con serranda abbassata e si intrattenevano giocando a carte e consumando bevande: sono stati tutti identificati e sanzionati. Complessivamente sono state contestate 14 violazioni della normativa anti Covid.

In totale dal 15 marzo, da quando cioè la Puglia è passata in "zona rossa» a causa dell’aumento dei contagi, sono state controllate 75.435 persone, 2.025 delle quali sanzionate e 7 denunciate per epidemia colposa; e 3.289 attività, 65 sanzionate e 5 chiuse.