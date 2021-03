Coronavirus in Italia, 23.987 casi e 457 morti nelle ultime 24 ore

In Italia oggi, venerdì 26 marzo 2021, si registrano 23.987 nuovi casi di Covid-19 e 457 morti con il virus. È quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano sulla pandemia diffuso da Ministero della Salute e Protezione Civile. I dati si basano su 354.982 tamponi effettuati. Il tasso di positività è al 6,7%, a fronte del 6,8% di ieri. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 288 nuovi ingressi in terapia intensiva, mentre tra il saldo tra ingressi e uscite è di +8. Sono 3.628 i pazienti ricoverati in rianimazione.

Le persone attualmente ricoverate con sintomi sono 28.472 (+48 rispetto a ieri), mentre 534.611 sono in isolamento domiciliare. I casi totali di Covid-19 registrati in Italia dall’inizio della pandemia sono 3.488.619, a fronte di 2.814.652 guariti e 107.256 decessi complessivi.