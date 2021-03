Xylella in Puglia, analisi più facili con ok a spostamento alberi

BARI - Il Consiglio regionale pugliese ha approvato la mozione presentata dal consigliere Luigi Caroli (FdI) con la quale si impegna la Giunta regionale ad adottare tutti gli atti necessari per snellire l’iter burocratico per lo spostamento ordinario di alberi di ulivo nell’ambito delle norme di «tutela e valorizzazione degli alberi di ulivo monumentali in Puglia». L’obiettivo è rendere meno complesse le richieste di analisi degli alberi di ulivo che provengono dai tecnici dell’Arif, anche nell’ambito del contrasto alla Xylella, in considerazione del fatto che la maggior parte delle piante interessate ricadono all’interno delle zone dichiarate infette e già mappate dai tecnici della Regione incaricati.

A differenza di quanto precedentemente comunicato dal Consiglio regionale, non è stata approvata, poiché neppure è stata discussa, la mozione del consigliere Luigi Caroli (FdI) per impegnare la Giunta regionale a snellire l’iter burocratico per lo spostamento ordinario di alberi di ulivo. Il Consiglio regionale si è concluso per la mancanza del numero legale.