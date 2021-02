Coronavirus, in Puglia 1123 nuovi casi su 9mila test (12,4%), 506 positivi solo nel Barese. 20 decessi

Sono 1123 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 9mila test registrati nelle ultime 24 ore, come riportato nel consueto bollettino epidemiologico. Si contano anche, purtroppo, 20 decessi: 7 in provincia di Bari,1 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Il tasso di positività è del 12,4%.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, la provincia di Bari riporta 506 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (169), Brindisi (67), Lecce (73), Bat (46), Taranto (253). A questi vanno sommati 6 casi di residenza non nota e 3 residenti fuori regione.

Sul fronte ricoveri la situazione è rimasta sostanzialmente invariata nelle ultime 24 ore: si passa da 1410 a 1400 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali. Nella giornata di ieri è cresciuto invece il numero dei guariti, dai 108.948 di ieri si passa ai 109.633 di oggi (+685). Salgono ancora i casi attualmente positivi, 32.457, in calo rispetto ai 32.039 delle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.549.574 test.

VACCINI NEL BARESE - Nella provincia di Bari, secondo i dati diffusi dall’Asl, sono 4.063 gli over 80 vaccinati dal 22 febbraio ad oggi. Sono state calendarizzate 38.905 sedute vaccinali. Il vaccino somministrato è il Pfizer che prevede prima e seconda dose. Sono state registrate 51.381 le prenotazioni, di cui 38.095 vaccinazioni ambulatoriali e 12.476 vaccinazioni domiciliari. La programmazione delle somministrazioni a domicilio sarà ratificata martedì prossimo sulla base di un accordo regionale con i medici di medicina generale. Agli ultraottantenni impossibilitati a muoversi e/o spostarsi sarà somministrato il vaccino Moderna.

Finora sono stati vaccinati anche 1.710 operatori scolastici tra Bari e provincia.