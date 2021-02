Covid in Italia, cresce numero casi (+15.479) e decessi (+353) in 24h e aumenta indice positività (5,2%)

Aumenta il numero dei nuovi contagi Covid e crsce anche l'indice di positività rispetto a ieri. Sono 15.479 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 297.128 tamponi (molecolari e antigenici) effettuati, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 288.458. Il tasso di positività, pertanto, è del 5,2% (ieri era stato del 4,8%) con un aumento dello 0,4% in 24 ore. Ieri i positivi erano stati 13.762. Le vittime sono invece 353, ieri erano state 347.

Sono 2.059 le persone ricoverate in terapia intensive in Italia per il Covid-19, con un incremento di 14 unità nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 151.

Nei reparti ordinari sono ricoverate ora 17.831 persone, in calo di 132 unità rispetto a ieri.

Secondo l’ISS «nuove evidenze portano a ipotizzare un aumento della gravità di malattia per i casi con variante inglese». Stando all’ultimo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità l’indice Rt nazionale è di 0,99. Per questo alcune regioni cambieranno colore da domenica: in arancione finiranno Campania, Emilia Romagna e Molise. Nessuna regione in zona rossa.