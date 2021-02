Coronavirus in Italia, 7.351 nuovi casi e 258 morti nelle ultime 24 ore

Secondo il bollettino di oggi, lunedì 15 febbraio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 7.351 i nuovi casi, contro i 11.068 di ieri, e 258 i morti (ieri erano stati 221), a fronte di 179.278 tamponi effettuati (ieri erano stati 205.642). Il tasso di positività è del 4,1%, a fronte del 5,3% di ieri (-1,2% in 24 ore).

Mentre le persone guarite o dimesse sono 2.237.290 complessivamente: 11.771 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +9.469). E gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 398.098 (sotto la soglia di 400 mila, come il dato del 2 novembre), pari a -4.685 rispetto a ieri (+1.370 il giorno prima). La flessione degli attuali positivi di oggi — con il segno meno davanti — dipende dal fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi.