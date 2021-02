Coronavirus, in Italia quasi 13mila casi su 311mila tamponi (4,1%). Altri 336 morti

Sono 12.956 i nuovi casi di Coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono, invece, 336. Lo si apprende dal nuovo bollettino del Ministero della Salute. Sono stati in totale 310.994 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore in Italia, con un tasso di positività rispetto ai nuovi casi (12.956) che sale al 4,1% dal 3,9% di ieri. Le persone attualmente positive sono 410.111

(-3.856), mentre i guariti o dimessi sono 2.165.817 (+16.467 rispetto a ieri).