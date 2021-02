Puglia, crolla l'uso dei farmaci: due milioni di ricette in meno

Nei primi nove mesi del 2020 il consumo di farmaci è crollato di 17,3 milioni di euro, il 4,1% in meno rispetto a quanto è stato speso nello stesso periodo dell’anno precedente. Potrebbe essere l’effetto del lockdown (sono state emesse 2,3 milioni di ricette in meno), ma anche della stretta che ormai da due anni la Regione sta applicando sulla spesa farmaceutica.

L’emergenza coronavirus ha infatti avuto un impatto non banale anche sulle farmacie: quasi sparite le patologie stagionali (l’influenza), si tende a curarsi di meno e ad utilizzare meno medicinali...

