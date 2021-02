Scuola Puglia, verso riconferma ordinanza anche per prossima settimana

BARI - Far tornare quanto prima i ragazzi in presenza e in sicurezza: è l’obiettivo della Regione Puglia dichiarato dall’assessore regionale all’Istruzione, Sebastiano Leo, durante l’audizione in VI commissione consiliare che ha anche confermato che l’attuale ordinanza verrà confermata anche la settimana prossima.

Leo ha sottolineato che il presidente Michele Emiliano con le ordinanze ha assunto «una decisione importante di grande responsabilità, conferendo alle famiglie la libera scelta ha puntato a tutelare la salute dei ragazzi e delle loro famiglie, ma anche i dirigenti i scolastici».

«La nostra scuola pugliese è una eccellenza grazie al lavoro di tutti - ha concluso Leo - al momento dobbiamo sperare di poter ritornare in presenza in totale sicurezza. Domani convocherò i sindacati per illustrare la nuova ordinanza che sostanzialmente confermerà quanto già previsto».