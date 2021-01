Covid in Italia, 8.561 nuovi casi e 420 vittime nelle ultime 24 h: tasso positività quasi pari al 6%

Sono 8.561 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale, dall’inizio dell’emergenza, di 2.475.372. L’incremento delle vittime, invece, è di 420, che porta il numero complessivo ad 85.881

In base ai dati del bollettino del ministero della Salute, gli attualmente positivi in Italia sono 491.630, con un calo di 7.648 rispetto a ieri. Dall’inizio dell’epidemia sono invece 1.897.861 i pazienti dimessi o guariti, con un incremento nelle ultime 24 ore di 15.787.

Nelle ultime 24 ore ono stati effettuati 143.116 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati. Ieri furono 216.211. Il tasso di positività continua lievemente a salire ed è ora al 5,98% (ieri era al 5,3%).

Salgono ancora i ricoveri in terapia intensiva (+21) e tornano a crescere anche quelli nei reparti ordinari (+115). Sono 2.421 i pazienti ricoverati in terapia intensiva mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 150. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 21.424 pazienti.

ZONE ROSSO SCURO - Sono tre le regioni, insieme alla Provincia autonoma di Bolzano, a rischio di essere mappate dall'Ue come zone rosso scuro e quindi essere sottoposte all'obbligo di test e quarantena per poter viaggiare nell'Ue. Si tratta di Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna. E' quanto risulta dagli ultimi dati pubblicati dall'Ecdc relativi al numero cumulativo di casi ogni 100 mila abitanti negli ultimi 14 giorni. L'Ue ha deciso che quando questo valore supera i cinquecento viene indicata l'area come zona rosso scuro.