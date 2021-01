Coronavirus in Italia, 8.824 nuovi contagi e 377 morti nelle ultime 24 h: tasso positività cala al 5,6%

Sono 8.824 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano invece stati 12.415). È quanto emerge dal bollettino di oggi diffuso dal Ministero della Salute e riguardante la situazione epidemiologica italiana. Il tasso di positività è al 5,6%, in leggero calo rispetto al 5,9% di ieri (-0,3%).

Sono 377 i decessi Covid registrati nell’ultima giornata (ieri 377) per un totale di 82.554 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria nel Paese.

I guariti diventano invece complessivamente 1.760.489 con un incremento di 14.763 unità. I casi attualmente positivi sono 547.058, di cui 22.884 ricoverati in ospedale mentre le persone in terapia intensiva per Covid in Italia sono 2.544 (+41 unità rispetto a ieri).

I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore in totale sono stati 158.674 (molecolari e antigenici). Ieri erano stati 211.778.

La Regione che fa registrare più casi su base giornaliera è la Sicilia seguita da Emilia Romagna e Lombardia.