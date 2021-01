Coronavirus, in Puglia 403 nuovi casi su appena 3mila tamponi (13%). Anche 26 decessi

Sono 403 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su appena 3065 test registrati nelle ultime 24 ore. È quanto riportato dai dati diffusi dalla Regione nel consueto bollettino epidemiologico. Nella giornata di ieri il rapporto positivi/test effettuati è del 13,1%, e si contano ben 26 decessi: 13 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 8 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, la provincia di Bari è in testa, con 175 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (117), Brindisi (22), Lecce (62), Bat (14), Taranto (18). A questi vanno sommati 1 caso per cui la residenza non è nota e 4 casi di residenti fuori regione.

Sul fronte ricoveri, la situazione è rimasta sostanzialmente stabile nelle ultime 24 ore: si passa da 1545 a 1541 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali. Nella giornata di ieri è cresciuto invece il numero dei guariti, dai 50.458 di ieri si passa ai 51.443 di oggi (+985). Scendono leggermente i casi attualmente positivi, 55.512, in calo rispetto ai 56.120 delle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.184.798 test.

VACCINI AL POLICLINICO BARI: I NUMERI - Al Policlinico di Bari sono stati vaccinati 4.634 dipendenti, pari all’83,6% dei prenotati, di essi, 34 hanno ricevuto anche la seconda dose. I medici vaccinati sono 964 (92% dei prenotati), gli specializzandi 653 (92%), gli infermieri 1407 (86,7%), gli operatori socio sanitari 313 (81,9%), i tecnici laboratorio e di radiologia 225 (89%), gli operatori servizi e ausiliari 411 (64%), altre professioni sanitarie (ostetriche, fisioterapisti) 147 (87%), altri tecnici e personale non sanitario 514 (70%). Il Punto di vaccinazione ospedaliero è composto da 3 medici, 1 coordinatore, 17 infermieri, 8 assistenti sanitari, un operatore sociosanitario, due ausiliari e 5 medici in formazione specialistica in Igiene e Medicina Preventiva. Ad oggi, il numero di dipendenti prenotati è pari a 5.544.