Puglia, udienza al Tar su elezioni regionali: il 3 marzo convocati tutti i consiglieri eletti

BARI - Il prossimo 3 marzo, durante l'udienza dinanzi al Tar Puglia per discutere il ricorso presentato dal candidato non eletto del Pd, Domenico De Santis, dovranno essere ascoltati in contradditorio tutti i consiglieri regionali che potrebbero, in caso di accoglimento da parte dei giudici, essere interessati dal giudizio.

E’ quanto stabilisce l'ordinanza del presidente della terza sezione, Orazio Ciliberti, pubblicata oggi dopo l’udienza che si è svolta ieri. De Santis, nel ricorso, chiede la correzione dell’attribuzione dei seggi in Consiglio regionale, sostenendo che al Pd vadano assegnati 17 posti anziché 15. In subordine, chiede che venga rivisto il premio di maggioranza che ha assegnato 29 seggi al centrosinistra anziché 27.

In entrambi i casi, De Santis risulterebbe così eletto ma la composizione del Consiglio regionale cambierebbe radicalmente. Per questo il Tar ha deciso di rinviare l’udienza al 3 marzo per dare modo a tutti i consiglieri eletti interessati a costituirsi per il contraddittorio.