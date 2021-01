Puglia, udienza su elezioni regionali: premio di maggioranza a rischio

BARI - Il Tar di Bari discuterà oggi "pregiudizialmente" solo dei ricorsi elettorali che riguardano l'attribuzione del premio di maggioranza (27 o 29 seggi al centrosinistra). E' questo l'orientamento che i giudici della Terza sezione hanno comunicato stamattina nell'udienza in cui era prevista la trattazione dei 14 ricorsi presentati nei confronti degli esiti delle elezioni di settembre 2020 che hanno confermato alla Regione il presidente Michele Emiliano.

Si parte dunque dalle richieste dei candidati del centrodestra (con gli avvocati Francesco Paolo Sisto e Sabina Di Lecce) secondo cui il metodo di calcolo applicato dall'Ufficio elettorale centrale non sarebbe corretto in quanto - per effetto del mancato superamento della soglia di sbarramento del 4% - le liste non entrate in Consiglio non dovrebbero essere considerate nel calcolo della percentuale della coalizione di Emiliano che, in questo modo, dovrebbe rimanere sotto il 40% che garantisce i 29 seggi. Una tesi, questa, cui si oppone la stessa Regione. Ma se il ricorso sul premio di maggioranza fosse accolto, andrebbe effettuato un ricalcolo completo dei seggi che renderebbero "superati" tutti gli altri ricorsi. La scelta dei giudici di concentrarsi preliminarmente su questo aspetto farebbe dunque ipotizzare che la questione posta dal centrodestra non sia ritenuta del tutto infondata.

E' invece prevista in giornata la decisione sul ricorso presentato da "Senso civico per la Puglia", che chiede di modificare la modalità di calcolo della percentuale di lista così da superare il 4% ed essere riammessa al riparto dei seggi della maggioranza.