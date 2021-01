Riapertura scuole Puglia, Emiliano convoca sindacati: si va verso conferma scelta Dad

BARI - La Regione intende continuare a dare la possibilità agli studenti delle scuole pugliesi di ogni ordine e grado (dalle elementari alle superiori), e alle loro famiglie, di scegliere la didattica a distanza anche dal 7 gennaio: lo comunica la Regione Puglia in una nota.

«Prima di emanare l’ordinanza - sottolinea il governatore Michele Emiliano - ci teniamo a incontrare le rappresentanze del mondo della scuola, come ci siamo a impegnati a fare, per condividere con loro la nostra impostazione e raccogliere il loro punto di vista».

Emiliano insieme agli assessori Sebastiano Leo, Pier Luigi Lopalco e Anita Maurodinoia, ha infatti convocato una riunione con i sindacati per domani mattina, per discutere e condividere la bozza della nuova ordinanza sulla scuola, in vista della riapertura il 7 gennaio.

«In tempo di pandemia - fanno sapere dalla Regione - si ritiene che le famiglie debbano poter decidere di non esporsi ai rischi derivanti dalla frequenza obbligatoria a scuola, rischi che in classe esistono come in ogni altro luogo di comunità».