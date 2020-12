Variante inglese Covid, focolaio sospetto in Salento: 10 contagi dopo rientro giovane

LECCE - Sta destando preoccupazione in Salento il caso di un giovane professionista di Carmiano (Lecce) sospettato di aver contratto la cosiddetta variante inglese del Covid, manifestando sintomi pochi giorni dopo essere rientrato da Londra il 19 dicembre scorso. A quanto si è appreso, il 28enne salentino lavora nel Regno Unito in ambito sanitario e si sarebbe sottoposto a tampone nei giorni antecedenti la partenza per la Puglia, risultando negativo, ma una volta a casa il 23 dicembre avrebbe cominciato a manifestare sintomi, come pure alcuni parenti e altre persone con cui è entrato in contatto. Sottoposti tutti ad esame molecolare, dieci persone sono risultate positivi al Covid, compreso il giovane.

La veloce diffusione del contagio, accorciando il caratteristico periodo di incubazione, ha fatto scattare l’allarme per la variante: si è proceduto così ad una analisi genomica che è stata inviata all’Istituto zooprofilattico di Putignano (Bari), deputato a chiarire la natura del virus. Oltre ai 10 casi positivi, altre 10 persone sono entrate in contatto con loro e sono tenute sotto osservazione.