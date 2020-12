Covid Puglia, 1.470 positivi su 11mila test (13,2%): altri 23 morti. Seconda ondata 20 volte superiore alla prima

Continua a crescere il tasso di positività (numero tamponi e numero positivi) che dal 7,7% è passato al 13,2%. Infatti, a fronte di 11.121 tamponi processati (ieri furono 9.668), sono risultati positivi 1470 e quasi un terzo nella solo provincia di Bari: 582 in provincia di Bari, 38 in provincia di Brindisi, 188 nella provincia BAT, 256 in provincia di Foggia, 148 in provincia di Lecce, 248 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati purtroppo anche 23 nuovi decessi: 8 in provincia di Bari, 6 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.033.478 test. 1540 sono i pazienti guariti in un solo giorno che porta il numero complessivo a 34.112 (ieri erano 32.572). Gli attualmente positivi sono 52.740. I nuovi ricoverati sono sono 1.625 (+23 rispetto a ieri)

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 89.303 rispetto agli 87.833 di ieri.

Intanto, da quanto emerge dal quarto rapporto prodotto congiuntamente dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) e dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss), in Puglia la seconda ondata di coronavirus è stata quasi 20 volte superiore alla prima e ha messo a dura prova il sistema sanitario regionale: dai 2.233 contagi Covid di aprile, picco per la Puglia, si è passati infatti ai 40.129 registrati a novembre