Taranto, per la card natalizia del MarTa boom di accessi on line: «Anche dal Giappone»

«Boom di visite virtuali al Museo Archeologico Nazionale di Taranto. La MArTA Christmas Card è stata un successo e, malgrado le zone rosse e la pandemia, il nome di Taranto e del suo Museo Nazionale sono arrivati in tutta Italia e anche in molte parti del mondo, tra cui l’Irlanda, la Francia e il lontano Giappone».

Lo afferma la direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, Eva Degl'Innocenti, commentando la Christmas Card, cartolina virtuale personalizzabile per raggiungere amici e familiari nel mondo. Attraverso il sito www.museotaranto.beniculturali.it, compilando un form e facendo la propria donazione, è possibile acquistare il tour virtuale in 3D del Museo e inviarlo, insieme al proprio messaggio augurale, alla e-mail della persona che si intende raggiungere.

Sono circa 500 le card acquistate per Natale «da molti italiani - spiega la direttrice - ma anche da appassionati» o da chi crede nella forza della cultura senza i confini. Ottimo anche il dato delle donazioni con cui si è riuscito a «recuperare il 60% degli introiti degli ingressi in presenza» dello stesso periodo 2019. Il sindaco di Patù (Lecce), Gabriele Abaterusso, ha regalato il tour virtuale 3D agli studenti della sua cittadina. «La Card del MArTA - conclude Degl'Innocenti - sarà in versione Christmas fino al giorno dell’Epifania e poi si trasformerà in una Gift Card disponibile per tutto il resto dell’anno 2021».