Puglia, in arrivo la Cabina di regia per vaccini anti Covid: i provvedimenti della Giunta

BARI - La Regione Puglia ha costituito una Cabina di regia per l’attuazione del piano di vaccinazione anti Covid che partirà il 27 dicembre in tutta Italia. La task force dovrà «assicurare il supporto tecnico-scientifico"; «fungere da interfaccia unica regionale con la struttura del Commissario straordinario per l’Emergenza; «garantire la pianificazione e il coordinamento"; «predisporre le indicazioni tecnico-scientifiche sulla conduzione della campagna vaccinale e livello regionale"; "coordinare i Nuclei operativi aziendali"; «monitorare l'andamento della campagna vaccinale». La Giunta Emiliano ha nominato il dottor Michele Conversano coordinatore della Cabina di regia. A livello provinciale, i direttori generali delle Asl dovranno, entro 3 giorni, creare i Nuclei operativi aziendali. Nella prima fase, i vaccini verranno effettuati da 230 operatori sanitari, successivamente la Regione si avvarrà anche dell’aiuto degli operatori reclutati dalla Protezione civile.

Tra gli altri provvedimenti adottati dalla Giunta, l'assegnazione alle Università di Bari e di Foggia, per l’anno accademico 2019-2020, di complessivi 30 nuovi contratti di formazione specialistica, aggiuntivi rispetto a quelli finanziati dallo Stato per la formazione di medici specialisti, facendosi carico dei relativi oneri. La spesa è stata quantificata in 750.000 euro.