Covid Puglia, 876 casi (4% tamponi) e altri 35 morti: la metà sono nella Bat

Si attesta intorno all'8% la percentuale positivi/tamponi in Puglia nelle ultim 24 ore. Il bollettino Covid della Regione registra infatti 876 casi positivi su 10.420 tamponi. I nuovi contagi sono così distribuiti: 340 in provincia di Bari, 50 in provincia di Brindisi, 71 nella provincia BAT, 150 in provincia di Foggia, 64 in provincia di Lecce, 199 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Si registrano anche 35 decessi, gran parte dei quali nella provincia Bat (15 vittime), seguono poi quella di Taranto (7), Bari (6), 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce.

Salgono a 26.726 i pazienti guariti, mentre sono 53.292 i casi attualmente positivi.