Coronavirus, in Puglia 1388 nuovi casi su oltre 10mila test (rapporto contagi al 13,6%). 44 decessi

Sono 1388 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dalla Regione Puglia nel consueto bollettino epidemiologico. Nella giornata di ieri sono stati registrati 10.188 test (13,6% il rapporto positivi/test effettuati) e sono decedute 44 persone: 16 nel Barese, 15 nella Bat, 6 in provincia di Foggia, 3 nel Tarantino, 2 in quella di Lecce, 1 nel Brindisino e 1 residente fuori regione.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, la provincia di Bari è in testa, con 547 casi; seguono quelle di Lecce (142), Foggia (242), Taranto (142), Brindisi (90), Bat (219). A questi vanno sommati 1 residenti fuori regione, e 5 casi di residenza non nota.

Sul fronte ricoveri, la situazione continua a essere in discesa: nelle ultime 24 ore si passa da 1717 a 1683 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali (-34). Nella giornata di ieri è cresciuto invece il numero dei guariti, dai 20.364 di ieri si passa ai 21.132 di oggi (+768). I casi attualmente positivi sono 52.850, in salita rispetto ai 52.275 delle ultime 24 ore.