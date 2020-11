Covid Puglia, altri 36 morti (anche operatore 118) e 1.234 nuovi casi. Situazione critica nel Barese, ospedali al limite

Altri 1.234 positivi in Puglia ma in rapporto percentuale inferiore rispetto a ieri. A fronte di 1.044 casi registrati ieri su poco più di 4 e 425mila tamponi, il bollettino di oggi registra poco meno di 200 contagi in più a a fronte di un numero di test pari a 6.025.

Bari resta sempre la provincia più colpita. I nuovi positivi sono così distribuiti: 495 in provincia di Bari, 88 in provincia di Brindisi, 124 nella provincia BAT, 182 in provincia di Foggia, 94 in provincia di Lecce, 245 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Anche oggi resta alto il numero delle vittime: sono stati registrati 36 decessi (anche ieri lo stesso dato) di cui 8 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 16 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Un operatore del 118 della Sanitaservice, società in house dell’Asl di Foggia, è morto ieri dopo aver contratto il Covid. La vittima, Alberto Cavalli, 56 anni, era un soccorritore nella postazione di Serracapriola (Foggia). A rendere noto il decesso dell’uomo sono state le single sindacali Usb Lecce e Cisl Fp di Taranto-Brindisi. Dall’azienda sanitaria foggiana precisano che l’uomo molto probabilmente ha contratto il virus a seguito di un lungo periodo di ferie trascorse in Lombardia.

I pazienti guariti sono 9.052, con 116 casi più di ieri. Mentre il numero degli attualmente positivi è salito a 26.607.

Resta forte la pressione sugli ospedali: rispetto a ieri altri 20 ricoveri facendo lievitare il numero degli ospedalizzati a circa 1500 (1-497).

Le terapie intensive pugliesi vedono al momento (dato a ieri della Protezione civile) 182 ricoveri, che rappresentano il 31% della disponibilità dichiarata in fase di emergenza (587 posti), che comprende - lo ricordiamo - anche i posti cosiddetti semi-intensivi (Pneumologia e Malattie infettive): tiene infatti conto dei 160 posti di Rianimazione, dei 130 di Pneumologia e dei 244 di Malattie infettive dotati di supporto intensivo nelle strutture pubbliche, e di altri 47 posti complessivamente distribuiti nel privato. Il Piano che la Regione ha approvato la scorsa settimana ha portato i letti di Intensiva a 263 (di cui 219 nella rete pubblica), prevedendo un potenziamento generale che dovrebbe essere attivato entro fine mese.

L’Ospedale di Putignano entra nella Rete Covid-19: completata la riconversione annunciata nei giorni scorsi. Si terrà oggi invece la riapertura. Nella struttura sono stati attivati i primi 27 posti letto di Area medica e 4 di Rianimazione. A regime saranno 82, tra cui 15 di terapia semintensiva e 8 di intensiva. Pronto Soccorso dedicato esclusivamente ai casi Covid e un Punto di Assistenza per l’utenza non Covid.