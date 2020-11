Covid in Italia, cresce curva contagi con quasi 40mila nuovi positivi e meno tamponi: cala numero decessi (+425)

Sono 39.811 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, rispetto ai 37.809 di ieri.

I decessi registrati oggi sono 425, 21 in meno rispetto alla giornata di ieri.

I tamponi effettuati sono 231.637, in calo rispetto a quelli di ieri che erano 234.245.

Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute si apprende inoltre che i dimessi/guariti sono 5.966, per un totale dall’inizio dell’epidemia di 328.891.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, le Regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Lombardia (11.489), la Campania (4.309), il Piemonte (4.437), il Veneto (3.815), il Lazio (2.618) ed l’Emilia Romagna (2.009).

Il numero degli attualmente positivi in Italia sfonda quota 500 mila e si attesta a 532.536. Di questi 25.109 sono ricoverati con sintomi (+1.104), 2.634 sono in terapia intensiva (+119) e 504.793 in isolamento domiciliare (+32.195). Dall’inizio della pandemia sono invece 328.891 le persone dimesse o guarite, con un incremento nelle ultime 24 ore di +5.966.