Coronavirus, in Puglia 716 nuovi casi e 7 decessi. Record di tamponi, oltre 7mila. Superati i 10mila attualmente positivi

Oggi in Puglia si registrano 716 nuovi casi di Coronavirus, su una base di 7083 tamponi registrati, cifra record. È quanto rende noto la Regione che ha diffuso il consueto bollettino epidemiologico. Registrati, purtroppo, anche 7 decessi, di cui 5 nella provincia di Foggia, 2 nel Barese. Gli attualmente positivi sono 10.002, i ricoverati nelle strutture sanitarie della regione sono 747.

Le positività sono distribuite in questo modo: 240 in provincia di Bari, 41 in provincia di Brindisi, 48 in provincia BAT, 208 in provincia di Foggia, 48 in provincia di Lecce, 129 in provincia di Taranto, 1 attribuito a residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 544.675 test. 6361 sono i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 17.069, così suddivisi: 7.123 nella Provincia di Bari; 1.780 nella Provincia di Bat; 1.161 nella Provincia di Brindisi; 4.016 nella Provincia di Foggia; 1.221 nella Provincia di Lecce; 1.647 nella Provincia di Taranto; 119 attribuiti a residenti fuori regione. 2 casi di provincia di appartenenza non nota.