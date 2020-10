Scuole chiuse, Azzolina contro Emiliano: «Riapra subito, problema è sanità pugliese». Governatore: «Mia prerogativa»

«La Regione Puglia ha sospeso le attività didattiche in presenza definendo 'impressionante' il numero dei contagi. Eppure, secondo quanto ci ha comunicato, si tratta di 417 studenti risultati positivi (su una popolazione

studentesca di 562 mila). La stessa Regione ha poi ammesso che il problema in realtà non è la diffusione del virus all’interno

delle scuole ma l’organizzazione del lavoro della Sanità regionale. Si riaprano al più presto le scuole, evitando conseguenze gravi, presenti e future, per gli studenti e per le famiglie». Lo scrive sui social la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.

La Regione Puglia ha sospeso le attività didattiche in presenza definendo ‘impressionante’ il numero dei contagi.... Pubblicato da Lucia Azzolina su Giovedì 29 ottobre 2020

«Pensare di risolvere il problema chiudendo le scuole è una mera illusione. Perché i ragazzi escono, anzi usciranno di più e rischieranno di contagiarsi. A scuola invece, non solo ci sono misure di sicurezza, ma anche protocolli che permettono controllo e tracciamento. La scuola non è «un problema» come qualcuno ha scritto. La scuola è futuro e speranza». «Sono sommersa in queste ore da messaggi di sconforto, delusione e amarezza. La comunità scolastica pugliese nei mesi scorsi ha lavorato tantissimo, per preparare le scuole alla riapertura. Dimostrando spirito di sacrificio e responsabilità. La stessa che oggi è richiesta a tutti gli attori istituzionali per non togliere alle bambine e ai bambini momenti di socialità, studio, impegno e crescita», conclude la ministra

LOPALCO: DECISIONE NECESSARIA - Chiudere le scuole, come si è deciso di fare da domani in Puglia, «è una scelta impopolare, ma necessaria. Anche se avessimo avuto dei trasporti perfetti, non saremmo riusciti ad evitare i contagi nelle scuole. Sette mesi di tempo non sono abbastanza per organizzare il trasporto pubblico. E' impossibile. Non c'è una Regione in Italia che ci sia riuscita». È la riflessione dell'epidemiologo Pierluigi Lopalco, assessore alla Sanità della Regione Puglia.

«La scuola svolge un ruolo fondamentale nella trasmissione del virus. Conta poco se si contagiano dentro o fuori le classi - ha osservato Lopalco - Conta però che, quando una classe è coinvolta anche per un solo positivo, tutta la classe con l'insegnante deve andare a casa. Si attiva un lavoro incredibile da parte dei servizi locali. Se moltiplichiamo per tutte le scuole pugliesi, è un lavoro enorme che pesa troppo sui sistemi di prevenzione". Quella di chiudere le aule, ha dunque spiegato l'assessore pugliese, "è una decisione che abbiamo preso insieme ai pediatri, oberati di lavoro per tutti i bambini che aspettano i certificati medici anche dopo un semplice raffreddore».

«Quando una classe è coinvolta, anche per un solo positivo - ha spiegato Lopalco - tutta la classe con l’insegnante deve andare a casa. Si attiva un lavoro incredibile da parte dei servizi territoriali. Bisogna fare il tampone, fare i provvedimenti di isolamento, fare sorveglianza, poi rifare i tamponi per il rientro. Se si moltiplica tutto questo per 286 scuole questo è un lavoro enorme che va a finire sui dipartimenti di prevenzione».

«C'è un altro elemento che noi speriamo venga risolto nei prossimi giorni e riguarda tutta la burocrazia che è stata creata attorno alla gestione Covid nelle scuole», ha aggiunto l'epidemiologo. «Pensate ai certificati - ha detto - il punto di partenza della nostra decisione di chiudere le scuole è partita proprio da loro: i pediatri hanno gli studi assaltatati dai genitori che chiedono il certificato per il rientro a casa del loro figlio che è stato a casa per 4 giorni con il raffreddore. Interviene anche un meccanismo difensivo, abbiamo la folla di genitori per chiedere un pezzo di carta ed è una faccenda che va risolta. Non possiamo permetterci che così tanti medici restino fermi nello studio per firmare carte, in un momento in cui i medici servono sul campo come il pane».

DOMANI PROTESTA GENITORI - Zaini davanti ai cancelli delle scuole in segno di protesta contro l’ordinanza della Regione Puglia che da domani sospende la didattica in presenza. E' l'iniziativa organizzata per domani, alle 8, dai comitati dei genitori pugliesi che aderiscono al coordinamento regionale «La scuola che vogliamo - Scuole diffuse in Puglia», invitando "tutti i genitori e gli insegnanti ad una dimostrazione pacifica davanti a ciascuna scuola di Puglia per denunciare la violazione da parte della Regione Puglia - si legge - dell’articolo 14 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea». Gli slogan scelti per la protesta sono «#lascuolanonsichiude» e «La Dad non è scuola».

EMILIANO: «UNA MIA PREROGATIVA» - «Sospendendo la didattica in presenza ho esercitato le mie legittime prerogative previste dalla legge, come il presidente del Consiglio ha esercitato le sue con i vari Dpcm che ha emesso»: lo afferma il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a proposito dell’ordinanza di chiusura delle scuole da domani, smentendo false notizie sul ritiro dell’ordinanza. «E' falso», assicura.

«Se ho qualcosa da dire al Governo o al presidente Conte lo faccio nella sede competente - spiega - in riservatezza e senza polemizzare pubblicamente».