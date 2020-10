Bari, Rynair annuncia due nuove rotte da dicembre: verso Palermo e Verona

BARI - Ryanair ha annunciato una nuova rotta che collegherà Palermo a Bari con 3 frequenze settimanali a partire dall’1 dicembre, come parte dell’operativo invernale, con tariffe particolarmente scontate per chi prenota entro il 25 ottobre.

Per Jason Mc Guinnes, direttore commerciale di Ryanair, «l'Italia è uno dei mercati più grandi per la compagnia e vogliamo continuare a sostenere la ripresa economica, la connettività regionale e il turismo in tutto il Paese».

VERONA-BARI - Dal primo dicembre all’aeroporto di Verona saranno operativi due nuovi voli di Ryanair per Lamezia Terme (2 a settimana) e Bari (3 a settimana).

Nel perdurare della crisi - rileva in una nota l’Aeroporto -, il mercato domestico continua a dimostrarsi più predisposto ad intercettare le esigenze di mobilità dell’utenza e Ryanair, con la sua programmazione, dimostra di saper prontamente cogliere i segnali di questo segmento di traffico.

A chiusura della stagione estiva, che in ambito aeroportuale va da fine marzo a fine ottobre, la Società Catullo che gestisce lo scalo traccia un primo consuntivo sull'andamento del traffico, che è stato fortemente condizionato dalla crisi che ha colpito il settore del trasporto aereo, registrando comunque un andamento migliore rispetto alla media nazionale.

Considerando che lo scalo è rimasto chiuso dal 13 marzo al 16 giugno, il periodo preso in considerazione, che permette un raffronto con la media nazionale, è giugno - agosto 2020. In questa fase, i passeggeri gestiti dallo scalo sono stati complessivamente 340.088, in flessione del 75% rispetto allo stesso periodo del 2019, due punti in percentuale in meno rispetto alla media nazionale che ha avuto un decremento del -77%.

Successivamente al lockdown, 21 compagnie aeree sono progressivamente tornate ad operare sul Catullo, circa la metà rispetto ai periodi di normalità, servendo 15 Paesi e 49 destinazioni, a dimostrazione della dinamicità e vitalità del territorio veronese che ha saputo manifestarsi anche nel generale contesto di stallo.

Tiziano Onesti, Presidente di Aeroporti di Puglia, afferma che «Con l’annuncio di questi ulteriori voli si rafforza ancor di più il network domestico servito dai nostri aeroporti.

A solo pochi giorni dalla decisione di collegare Bari e Brindisi con Sicilia e Sardegna, i preannunciati voli da Bari per Palermo e Verona, oltre a inserirsi in una direttrice di sviluppo nord – sud, conferma l’attenzione che

Ryanair, importante vettore per le nostra rete aeroportuale regionale, riserva al mercato pugliese.

Tutto ciò si colloca di una strategia di sviluppo condivisa e focalizzata, in questa delicata fase, sul mercato domestico, che va nel senso di una più completa copertura della rete nazionale, attraverso il potenziamento dei

collegamenti point to point. Tutto ciò al fine di riagganciare le dinamiche di crescita del traffico degli aeroporti pugliesi, già programmate nel Piano strategico».