Bari calcio, Bianco in dubbio per il match con il Catania

BARI - - Il centrocampista del Bari Raffaelle Bianco è in dubbio per la prossima gara dei pugliesi, lunedì sera al San Nicola con il Catania: l’esperto mediano è uscito anzitempo ieri contro il Monopoli per un fastidio muscolare all’adduttore sinistro e per una ferita rimediata con una tacchettata di un avversario.

Nelle prossime ore si sottoporrà ad esami specialistici e intanto non ha preso parte oggi alla ripresa degli allenamenti all’antistadio, dove i compagni hanno lavorato in due gruppi (gli atleti impegnati al Veneziani hanno svolto solo lavoro defaticante).