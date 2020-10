Coronavirus, in Puglia 321 nuovi positivi, 165 nel Barese, su 2446 test. 4 vittime. Attive mille indagini epidemiologiche

In Puglia oggi ci sono 321 nuovi positivi al Coronavirus, su 2446 tamponi. Lo comunica la regione nel consueto bollettino epidemiologico. Le positività sono così distribuite: 165 in provincia di Bari, 24 in provincia di Brindisi, 31 nella provincia BAT, 63 in provincia di Foggia, 20 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 3 provincia residenza non nota.

Sono stati registrati 4 decessi: 2 in provincia di Foggia, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 491.204 test. 5604 sono i pazienti guariti. 5463 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 11.706, così suddivisi: 4.947 nella Provincia di Bari; 1.091 nella Provincia di Bat; 898 nella Provincia di Brindisi; 2.759 nella Provincia di Foggia; 960 nella Provincia di Lecce; 957 nella Provincia di Taranto; 87 attribuiti a residenti fuori regione; 7 provincia di residenza non nota.

A Foggia sei persone - tra cui tre medici - in servizio nel reparto di rianimazione del Policlinico Riuniti sono risultate positive al Covid 19. Lo si apprende da fonti del nosocomio dauno che spiegano che due dei tre medici positivi sono ricoverati nel reparto di malattie infettive, che si è proceduto al tracciamento dei contatti e che entro stasera saranno eseguiti circa 30 tamponi.

Sono circa mille le indagini epidemiologiche in corso attualmente nella sola provincia di Bari, condotte dall’Asl per individuare focolai di Covid. Di queste mille, 500 riguardano solamente la città di Bari. Lo comunica l’azienda sanitaria barese, aggiungendo che ogni giorno sono, in media, 100 i casi da studiare e 650 i tamponi che vengono eseguiti nelle sei postazioni della provincia. Ogni positivo sviluppa dai 10 ai 15 contatti stretti. I contatti stretti di un positivo vengono messi in quarantena per 14 giorni, ma non sempre è necessario sottoporli a tampone, se sono asintomatici. Stando alle ultime indicazioni ministeriali, l'isolamento può durare anche 10 giorni se viene effettuato tampone con esito ovviamente negativo. La direzione dell’Asl ha avviato anche l’assunzione di 33 nuovi medici che saranno impiegati nelle attività di tracciamento dei contagi. Di pari passo al reclutamento del personale, è in corso un potenziamento dei sistemi informatici a supporto dell’EIC, Epidemic Intelligence Center, la centrale operativa istituita a Bari e dedicata alla sorveglianza anti Covid. Infine, sono 52 i medici delle Unità speciali di assistenza domiciliare ai pazienti Covid (Usca) impegnati a supporto della sorveglianza epidemiologica. E' stato aumentato il budget di ore a disposizione, portandole a 36.