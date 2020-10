Coronavirus, positivo un medico dell'ospedale Miulli di Acquaviva

BARI - Un medico di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, è risultato positivo al coronavirus. Lo conferma la struttura sanitaria. Il contagio sarebbe avvenuto in ambito familiare, il medico è risultato dapprima negativo ad un primo test e poi positivo. Tutti i pazienti e il personale sanitario che sono venuti a contatto con il medico verranno sottoposti a tampone. Già sanificati gli ambienti come da protocollo.