Puglia, altri 301 casi, oltre la metà nel Barese: tre morti. I contagiati attuali sono 5.233.

La situazione da parte delle autorità è considerata sotto controllo in Puglia anche se col passare dei giorni negli ospedali aumentano i ricoveri, a conferma di come il virus stia diventando progressivamente più aggressivo anche se per ora meno letale. Dopo i 350 casi di ieri con un picco di 49 ricoveri in un giorno (portando così a 401 le persone ospedalizzate, un terzo delle quali al Policlinico dove sono esauriti i posti di degenza ordinaria), oggi il bollettino consegna una fotografia da cui emergono 301 positivi - la metà nel barese come ieri - su un totale di 4.633 test confermando insomma la media del 5% di questi ultimi giorni.

I casi sono cosi distribuiti: 154 in provincia di Bari, 22 in provincia di Brindisi, 30 in provincia BAT, 75 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto, 1 attribuito a un residente fuori regione (1 caso di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito).



Sono stati registrati 3 decessi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia di Bat portando così a 535 il numero dei morti dall'inizio dell'emergenza.



I pazienti attualmente ricoverato sono 413, 36 dei quali sono in terapia intensiva. Sono 5.517 sono i pazienti guariti (45 più di ieri), mentre sono 5.233 i casi attualmente positivi con un incremento netto pari a 253 unità. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 488.758 test.



Il totale dei casi positivi Covid in Puglia sale così a 11.385, così suddivisi: 4782 nella Provincia di Bari; 1060 nella Provincia di Bat; 874 nella Provincia di Brindisi; 2696 nella Provincia di Foggia; 940 nella Provincia di Lecce; 944 nella Provincia di Taranto;

85 attribuiti a residenti fuori regione; 4 provincia di residenza non nota.

In uno dei focolai del Barese, una Rsa di Alberobello la Giovanni XXIII, passata sotto il controllo della Asl e dove si sono registrati 71 positivi, si registra il decesso di uno degli anziani che era stato ricoverato in ospedale dopo aver contratto il virus. «È un nostro concittadino di 90 anni - ha scritto il sindaco Michele Longo - che nei giorni scorsi era stato trasferito in ospedale per un peggioramento delle condizioni. Alla sua famiglia va il grande e caloroso abbraccio di tutti noi in questo momento di infinita tristezza». Inoltre, oggi un altro anziano è stato ricoverato in ospedale».

Altro focolaio riguarda 25 persone, di cui 16 ospiti e 9 operatori sanitari del PTA - presidio territoriale di assistenza - di Monte Sant'Angelo (Foggia) dove l'Asl di Foggia ha eseguito 71 tamponi, e oggi sono in corso di effettuazione i restanti 20. Gli ospiti risultati positivi sono stati isolati nelle aree già predisposte.

In tutto ciò continua a preoccupare la situazione nelle scuole e nei trasporti, ma soprattutto la movida sta per spingere il Governo a misure più drastiche. I giovani rappresentano uno dei punti deboli poichè continuano a registrarsi ovunque situazioni di assoluto non rispetto di ogni precauzione.

Sabato sera a Bari la Polizia locale ha multato 11 ragazzi, ma altri assembramenti ritenuti preoccupanti sono stati segnalati in altre zone, soprattutto in centro. In via Argiro oltre 30 ragazzi erano ammassati uno sull'altro davanti a un locale chiuso.

EMILIANO AL GOVERNO: ASSUMERE TUTTO PERSONALE NECESSARIO IN SANITA' - «Abbiamo chiesto di poter assumere tutto il personale sanitario necessario senza che ci siano posti limiti di natura finanziaria dal Governo": lo scrive su facebook il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, al termine della riunione tra le Regioni e governo sull'emergenza Covid.

"Abbiamo voluto fornire al Governo - dice - tutti gli elementi utili per le prossime decisioni che dovrà prendere. Parliamo di temi che hanno una dimensione nazionale, per i quali è necessario avere un orientamento unitario: trasporto pubblico locale e come decongestionarlo, scuola, smart working, attività di bar e ristorazione, movida, controlli per evitare assembramenti, potenziamento attività di tamponi e screening». (