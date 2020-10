Covid, a Policlinico Bari un terzo ricoveri della Puglia: reparti dedicati pieni. Restano solo 18 posti di intensiva

Oltre un terzo dei 401 pazienti COVID (dato bollettino di ieri) ricoverati nella Regione Puglia sono al Policlinico di Bari dove ormai la struttura ha di gran lunga superato la capienza prevista dei 119 posti letto complessivi previsti dalla delibera di giunta regionale di giugno scorso (84 in degenza normale e 35 in terapia intensiva).

Come chiarito dal direttore generale, Giovanni Migliore, nell'ex Consorziale «sono ricoverate complessivamente 139 persone, di cui 17 in Rianimazione. Attualmente, quindi, il Policlinico - dove sono ricoverate 38 persone in più rispetto a quanto previsto in regime di degenza ordinaria Covid - ha a disposizione solo altri 18 posti letto di terapia intensiva».

La struttura sanitaria, dunque, ha potenziato la capienza sia pure garantendo comunque le altre attività ordinarie. Nel Policlinico sono tornati ad essere attivi quasi tutti i posti letto delle altre unità operative che si occupano di attività di ricovero mediche e chirurgiche, che erano state sospese durante la prima fase dell'emergenza.

Il Governatore Emiliano, in un post, precisa che è stata rafforzata «tutta la rete ospedaliera che, diversamente dalla fase 1, sta funzionando a regime gestendo contemporaneamente anche i pazienti non Covid ai quali stiamo assicurando il diritto alla salute, diversamente da quanto accaduto durante il lockdown. Si tratta di uno sforzo enorme - aggiunge-, che per la prima volta stiamo affrontando. Come nuova è l'esperienza di tentare di far abbassare la curva dei contagi tenendo tutta la nostra società aperta e in funzione».