BARI - «Credo debba essere l’ultima ratio. Dovremmo anche dimostrare che la scuola si stia comportando da amplificatore del virus. E questa evidenza non l’abbiamo»: è quanto dichiarato dal professore Pierluigi Lopalco assessore in pectore alla Sanità della Regione Puglia, sulla possibilità di un ritorno alla didattica a distanza in tutta Italia.

«In Puglia di cluster interscolastici - spiega - ne abbiamo avuti pochissimi. Nella provincia di Bari, con un milione mezzo di abitanti, su 25 scuole toccate dal virus solo in una si è creato un focolaio. Gli altri erano casi singoli. Quindi la scuola ha funzionato come cartina di tornasole del fatto che c'era qualche contagio intrafamiliare. Ragioniamo bene prima di prendere queste decisioni. Se il problema sono i trasporti concentriamoci a risolvere quel problema prima di mandare gli alunni a casa».