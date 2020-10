Covid, in Puglia picco di decessi (4 nel Barese e 3 nel Foggiano) e altri 257 positivi su oltre 5mila tamponi

BARI - Boom di decessi causati dal Coronavirus nelle ultime 24 ore, ben 7 (4 in provincia di Bari e 3 in provincia di Foggia) in Puglia, e 257 nuovi positivi su 5346 tamponi analizzati.

I nuovi positivi sono così distribuiti: 144 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 27 nella provincia BAT, 25 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 40 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Nel Barese ancora una volta si registra il più alto numero di positività: «I dati a nostra disposizione - spiega Antonio Sanguedolce, direttore generale dell'Asl Bari - mostrano che la circolazione virale resta elevata, in particolare, in ambito familiare e comunitario, perciò va ribadita l’estrema utilità di attenersi alle regole anti-contagio: frequente igiene delle mani, distanziamento interpersonale e uso della mascherina anche all’aperto. Inoltre, invitiamo i cittadini ad un rigoroso rispetto delle nuove regole dettate dal Governo, soprattutto in una fase in cui ognuno è chiamato ad agire responsabilmente, nella piena consapevolezza dell’emergenza sanitaria in corso, contribuendo a limitare le occasioni di trasmissione del virus».

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 473161 test.

5387 sono i pazienti guariti.

4409 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 10.421, così suddivisi:

4.308 nella Provincia di Bari;

969 nella Provincia di Bat;

829 nella Provincia di Brindisi;

2.487 nella Provincia di Foggia;

919 nella Provincia di Lecce;

825 nella Provincia di Taranto;

80 attribuiti a residenti fuori regione;

4 provincia di residenza non nota

FOCOLAIO AD ALBEROBELLO - Sempre nel Barese, un anziano della casa di riposo Giovanni XXIII di Alberobello, positivo al Covid-19, è stato trasferito in ospedale dopo il peggioramento delle sue condizioni. Ieri sono stati diagnosticati 71 casi di contagio, 59 pazienti e 12 operatori.

«Al momento la situazione è gestibile - dice il sindaco Michele Longo - continuiamo a monitorare la situazione con lucidità in accordo continuo con prefettura, autorità sanitarie e vertici regionali. Nella casa di riposo la Asl ha inviato anche ulteriori dispositivi di prevenzione». Sono state interrotte le visite dei familiari per precauzione. «I parenti degli anziani saranno informati dalle condizioni dei loro cari dai medici di famiglia che riceveranno notizie dai colleghi dell’Usca», spiega il sindaco. In questi giorni Alberobello è piena di turisti e visitatori, moltissimi stranieri soprattutto, e non si registrano al momento cancellazioni per le prossime settimane.

«E' stata l’estate migliore di sempre - ribadisce il sindaco Longo - lo confermano gli operatori con cui abbiamo lavorato in sinergia per il rilancio del nostro territorio». Lunedì riapriranno le scuole di ogni ordine grado che con ordinanza sono state chiuse fino a venerdì in via preventiva.