Governatore Santelli morta nella notte. Un mese fa a Bari per le regionali. Cordoglio di Emiliano, Fitto e Bardi

Un mese fa era in piazza a Bari, in via Sparano, sul palco insiene ad altri governatori del centrodestra per sostenere il candidato Raffaele Fitto nelle ultime schermaglie elettorali alla vigilia delle Regionali. Jole Santelli, 52 anni, governatrice della Calabria, è morta nella notte nella sua abitazione di Cosenza.

Santelli da tempo lottava contro il cancro. La morte sarebbe riconducibile a un arresto cardiaco. E’ stata la sorella, stamani, a scoprire che Jole Santelli era morta.

Negli ambienti parlamentari era conosciuta come la «pasionaria» azzurra. Jole Santelli, la Governatrice della Calabria morta la notte scorsa nella sua abitazione, aveva alle spalle una lunga militanza con Forza Italia, partito nel quale era entrata nel 1994, rimanendo sempre fedele allo schieramento di Silvio Berlusconi, a cui era legata da un forte rapporto personale. E proprio per Forza Italia, alla guida della coalizione di centrodestra, nel gennaio scorso aveva centrato un risultato storico: essere la prima donna presidente della Regione in Calabria.

Una candidatura proposta direttamente da Berlusconi ed alla quale non disse di no. Anche il tumore, che stava combattendo da anni, non le fu da ostacolo ad accettare un impegno che poi, per via della pandemia di Covid, si è rivelato ancora più gravoso del previsto. «Non ho mai nascosto la mia malattia, qui tutti sanno, sono in cura al reparto di oncologia di Paola, non voglio neanche però che essa mi perseguiti» disse all’epoca.

E questa sua determinazione fu premiata con l’elezione, festeggiata con una tarantella ballata. Al momento di candidarsi, Jole Santelli era alla quinta legislatura in Parlamento. Nel corso della sua carriera ha ricoperto l’incarico di sottosegretario alla Giustizia dal 2001 al 2006 nel secondo e terzo governo Berlusconi, e poi quello di sottosegretario al Lavoro e Politiche sociali (da maggio a dicembre 2013) nel governo Letta.

Da cinque anni, su nomina diretta del leader Silvio Berlusconi, era la coordinatrice di Forza Italia in Calabria. Dal 28 giugno 2016, fino alle dimissioni del 9 dicembre 2019, quando si iniziò parlare della sua candidatura alla guida della Regione, era stata vicesindaco e assessore alla cultura al comune di Cosenza affiancando il sindaco Mario Occhiuto, la cui candidatura era stata bloccata per un veto posto dalla Lega.

Laureata in giurisprudenza, con specializzazione in Diritto e Procedura penale all’Università di Roma La Sapienza, Jole Santelli era nata a Cosenza il 28 dicembre 1968. Il suo esordio in politica risale al 1994 con l’ingresso in Forza Italia. Nel 1996 iniziò a collaborare con l’ufficio legislativo del partito. Eletta per la prima volta nel 2001, prima di essere eletta presidente della Regione rivestiva l’incarico di vice presidente della Commissione parlamentare antimafia.

Cordoglio da tutto il mondo politico nazionale. L’aula della Camera ha osservato un minuto di silenzio in memoria, il presidente della regione Calabria ed ex deputato.

EMILIANO: ERAVAMO DIVENTATI AMICI - «Sono sconvolto da questa notizia che coglie impreparati. Abbiamo lavorato fianco a fianco in tutti questi mesi. Ci siamo conosciuti, stimati. Abbiamo collaborato sempre. E siamo diventati amici. Adesso questo dolore grandissimo e improvviso. Dalla Puglia ci uniamo alla Calabria e ci stringiamo alla tua famiglia, ai tuoi cari, a tutta la tua comunità": lo scrive il presidente della Regione Puglia ricordando Jole Santelli, governatrice della Calabria deceduta la notte scorsa.

FITTO: ENERGIA E PASSIONE, CI MANCHERA'

«Voglio ricordarla così Jole Santelli»: Raffaele Fitto, europarlamentare e candidato del centrodestra sconfitto alle scorse regionali, ha ricordato Jole Santelli con un post pubblicato su Fb in cui ritrae la governatrice sul palso in via Sparano e insieme agli altri governatori di Molise, Basilicata e Piemonte arrivati a Bari per sostenere Fitto.

«... sul palco a Bari, durante la campagna elettorale, a sostenere la mia candidatura con tutta la forza, l'energia e la passione che lei metteva in ogni cosa che faceva - scrive Fitto - Jole, donna e politica straordinaria, ci mancherà tantissimo!».

BARDI: VUOTO INCOLMABILE - «La scomparsa di Jole Santelli lascia un vuoto incolmabile in quanti l'hanno conosciuta ed apprezzata. La Calabria perde un grande Presidente. Era una donna forte nella vita e lungimirante nella politica. Arrivi la mia vicinanza». Così in una nota il Presidente della regione Basilicata Vito Bardi sulla prematura scomparsa del Presidente della regione Calabria Jole Santelli.