Covid in Puglia, il monito di Lopalco: «La circolazione del virus aumenta»

BARI - Il prof. Pier Luigi Lopalco ha diffuso una nota a commento dei dati epidemiologici Covid-19 odierni: «L'aumento dei casi e della conseguente attività di tracciamento dei contatti è segno di un significativo aumento di circolazione virale. Le strutture territoriali stanno lavorando in tutta la regione H24 per individuare e limitare tutti i focolai di diffusione. Invitiamo tutti i cittadini a seguire in maniera stringente le nuove regole dettate dal Governo per poter contribuire, ciascuno nel proprio ambito, ad evitare un aggravarsi della situazione», ha concluso l'epidemiologo.