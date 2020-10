Covid e scuole, Emiliano: «Per evitare caos sui bus disallineare l'orario di inizio lezioni»

BARI - «Disallineare gli orari di inizio delle lezioni» a scuola «sarebbe stato l’ideale per evitare sovraffollamento» sui mezzi pubblici perché «lo Stato non ci ha dato soldi per aumentare la flotta degli autobus». Lo ha detto il governatore pugliese Michele Emiliano ospite questa sera a Porta a Porta.

«Le Regioni ieri hanno chiesto al governo di salvaguardare una serie di iniziative, in particolare i matrimoni. Si può fare a meno di festeggiare una cresima e per qualcuno potrebbe essere comunque un dolore, ma un matrimonio che non ha un festeggiamento non è una cosa superflua. E’ un elemento fondamentale di un momento decisivo della vita, nel quale due persone si uniscono e hanno bisogno di avere vicino tutte le persone a loro care. Impedirlo è un colpo duro e si poteva evitare con un pò di prudenza». Lo ha detto il governatore pugliese Michele Emiliano ospite questa sera a Porta a Porta su RaiUno.

«Il principio che qualunque interruzione di attività economica» per l’emergenza coronavirus "debba avere un indennizzo mi pare pacifico, non si può chiedere a qualcuno di fare un sacrificio senza compensazione economica. Il governo questa cosa, devo dire, l’accetta» però «le discoteche, che non sono un luogo di perdizione, sono ancora in trattativa e non vorremmo che tutte le categorie a cui chiediamo sacrifici facciano la stessa fine. Bisogna evitarlo». Lo ha sostenuto questa sera il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a Porta a Porta.