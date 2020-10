Coronavirus: in Puglia 136 casi su 2433 tamponi, 114 nel Barese. 6 decessi

Oggi in Puglia si registrano 136 nuovi casi di Coronavirus su 2433 tamponi. Lo comunica la regione nel consueto bollettino. Dei 136 casi, ben 114 sono nella provincia di Bari; 24 nella provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto, (17 casi residenti fuori regione sono stati riclassificati e riattribuiti). Sono stati registrati 6 decessi: 2 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 456.383 test. 5142 sono i pazienti guariti. 3913 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 9.669, così suddivisi: 3.903 nella Provincia di Bari; 896 nella Provincia di Bat; 803 nella Provincia di Brindisi; 2367 nella Provincia di Foggia; 893 nella Provincia di Lecce; 730 nella Provincia di Taranto; 75 attribuiti a residenti fuori regione (17 casi riclassificati e riattribuiti) 2 provincia di residenza non nota.

DECARO: LOCALI APERTI MA STOP A SERVIZIO ALL'ESTERNO - «Chiediamo di lasciare i locali aperti, perché se uno sta seduto mantiene il distanziamento, ma di bloccare la somministrazione di alimenti e bevande all’esterno proprio per bloccare a monte la possibilità di assembramenti. Diventa più facile poi fare il controllo.»