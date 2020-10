Serie C, il 29 ottobre si recupera Palermo-Potenza

POTENZA - La Lega Pro ha fissato per giovedì 29 ottobre alle 15 il recupero della partita Palermo-Potenza non disputata per i due casi di positività emersi fra le file del Potenza alla vigilia della partenza per Palermo lo scorso 3 ottobre.

La decisione della Lega Pro arriva a ratificare gli accordi presi fra i due club che hanno raggiunto la piena intesa sia sull'orario che sul giorno della partita che si disputerà al Barbera.