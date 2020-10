Coronavirus a Foggia, scoppia focolaio in centro di riabilitazione: 36 positivi

FOGGIA - Sono risultate positive al coronavirus 36 persone del centro di riabilitazione «Universo Salute Opera Don Uva» di Foggia, di cui 27 pazienti e 9 operatori. La struttura precisa che sono quasi tutti asintomatici e che i pochi casi in cui è presente una qualche sintomatologia non destano preoccupazione. «Tutti i pazienti sono monitorati h24 da personale specializzato - si legge in una nota - dotato di tutto il supporto tecnologico e radiologico per seguire una eventuale evoluzione della malattia. Solo in caso di, improbabile, rilevante, aggravamento, si procederà al tempestivo trasferimento presso le unità specializzate presso il Colonello D’Avanzo», struttura del Policlinico Riuniti. Il centro di riabilitazione privato ha già comunicato la situazione alla Prefettura e alla Asl di Foggia.