Alta velocità Napoli-Bari: pubblicato bando di gara per raddoppio tratta Orsara-Bovino

BARI - Passi in avanti per la realizzazione della linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli - Bari: è stato pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara per il raddoppio della tratta Bovino – Orsara, il cui valore a base di gara è pari a circa 430 milioni di euro. L’intervento, quasi tutto in galleria risulta strategico nel riassetto complessivo dei collegamenti metropolitani, regionali e lunga percorrenza previsto con la realizzazione di tutto il potenziamento. Il tracciato si colloca in parte nel territorio campano nella zona di Montaguto e in parte in territorio pugliese tra i comuni di Orsara di Puglia, Bovino e Panni. La pubblicazione di questa gara e il prossimo avvio della procedura negoziale per la tratta Hirpinia – Orsara (ultimo lotto dell’itinerario da aggiudicare), confermano, ancora una volta, il rispetto del programma che prevede l’avvio della fase realizzativa su tutti i lotti della Napoli - Bari entro il 2021.