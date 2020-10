Puglia, vaccino antinfluenzale disponibile dal 15 ottobre nelle farmacie

BARI - Al momento, il vaccino antinfluenzale è ancora introvabile nelle farmacie pugliesi, però «entro il 15 ottobre la Regione Puglia dovrebbe consegnare 150mila dosi»: lo annuncia Luigi d’Ambrosio Lettieri, presidente dell’Ordine dei farmacisti di Bari e Bat.

La Regione Puglia ha prenotato, complessivamente, 2,1 milioni dosi, poco più del 10% sarà consegnato ai farmacisti per la libera vendita ai pugliesi che non rientrano nelle fasce a rischio e, quindi, non hanno diritto alla somministrazione gratuita.

«Effettivamente - spiega D’Ambrosio Lettieri - il vaccino è introvabile in farmacia. Le Regioni, per far fronte all’emergenza coronavirus, hanno acquistato praticamente tutte le scorte disponibili sul mercato. A livello nazionale è stato trovato un accordo per destinare una parte alla cosiddetta "popolazione attiva». Da quanto ci risulta entro 10 giorni le dosi dovrebbero essere consegnate alle farmacie pugliesi».