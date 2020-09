Focolaio a Polignano, 11 nuovi casi: alcuni ricoverati. 260 tamponi a lavoratori del Tarantino

BARI - Sale il numero di positivi al Coronavirus a Polignano a Mare: sono stati individuati altri 11 casi legati al focolaio che si è sviluppato nell’azienda ortofrutticola Sop. A comunicarlo è il sindaco Domenico Vitto. Il bilancio riguarda i tamponi processati sino a venerdì mattina: complessivamente i casi sono 119, di cui 52 sono residenti a Polignano. Ci sono anche contagiati per i quali è stato necessario il ricovero in ospedale, sottolinea Vitto: «A loro - dice il sindaco - va la nostra vicinanza, tenete duro e presto questo incubo finirà».

Il sindaco di Polignano ricorda che «bisogna rispettare il periodo di quarantena» e le «regole» anti Covid. «Eventuali comportamenti a rischio saranno puntualmente denunciati alle autorità competenti», annuncia Vitto. Infine, un appello rivolto ad «alcuni politici dei paesi limitrofi: siete davvero i benvenuti nel nostro paese per fare una campagna elettorale con la massima libertà - conclude il sindaco - ma vi chiedo rispetto per questa situazione e rispetto per Polignano».

Sono in corso, nel Campus Campitelli di Grottaglie (Taranto), e proseguiranno fino al tardo pomeriggio, i tamponi nasofaringei a 260 cittadini che hanno prestato attività lavorativa negli ultimi 14 giorni nell’azienda agricola 'Sop', a Polignano a Mare, in cui sono stati rilevati 108 contagi da Coronavirus. I tamponi vengono eseguiti anche a familiari o contatti stretti dei lavoratori.

I risultati dei tamponi si conosceranno nella giornata di domani. Nei giorni scorsi erano risultati positivi 9 lavoratori dell’azienda agricola residenti a Grottaglie. Nell’area del palazzetto in cui si effettuano i tamponi è al lavoro personale del Dipartimento di prevenzione dell’Asl con la collaborazione di Protezione civile, Croce rossa e Centro operativo comunale. A livello precauzionale e con lo scopo di prevenire il possibile circolo dei contagi, il sindaco Ciro D’Alò ha emesso un’ordinanza sindacale nella quale vengono bloccate o limitate alcune attività sino a domani.