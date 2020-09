Covid a Polignano, sindaco mette la città in «quarantena»: obbligo mascherine, chiusure e isolamenti

QUI IL TESTO COMPLETO DELL'ORDINANZA

Obbligo di quarantena nei casi di dichiarata positività, con isolamento per i contatti stretti; utilizzo obbligatorio di mascherine su tutto il territorio, divieto di feste e assembramenti, anche in spazi privati, obbligo di chiudere al pubblico qualsiasi attività entro mezzanotte e mezzo, divieto di apertura prima delle 5 del mattino. Sono queste, in sintesi, le novità dell'ordinanza emanata dal sindaco di Polignano a Mare (Ba) Domenico Vitto, alla luce dell'aumento di contagi in città negli ultimi giorni. Le disposizioni - si legge nell'ordinanza - sono valide fino al 20 settembre 2020, e si affiancano ai provvedimenti già presi in precedenza sul territorio nazionale, insieme ai consigli su distanziamento e frequente igiene delle mani.