Lecce, il 23 agosto comincia il ritiro dei giallorossi: ecco la lista dei convocati

LECCE - Il Lecce ha diramato la lista dei convocati che, nella serata di domenica 23 agosto, si ritroveranno in sede per iniziare la preparazione pre campionato. Di seguito l'elenco dei calciatori che, agli ordini dell'allenatore Fabio Liverani, effettueranno il ritiro presso l'Acaya Golf Resort (località in attesa di ufficialità): PORTIERI: Bleve Marco ('95), Gabriel Vasconcelos Ferreira ('92), Vigorito Mauro ('90). DIFENSORI: Benzar Romario ('92), Calderoni Marco ('89), Gallo Antonino ('00), Lucioni Fabio ('87), Meccariello Biagio ('91), Monterisi Ilario ('01), Riccardi Davide ('96), Rispoli Andrea ('88), Rossettini Luca ('85), Vera Bryant ('99). CENTROCAMPISTI: Majer Zan ('92), Mancosu Marco ('88), Petriccione Jacopo ('95), Shakhov Ievgenii ('90), Tachtsidis Panagiotis ('91), Tsonev Radoslav ('95). ATTACCANTI: Dubickas Edgaras ('98), Falco Filippo ('92), Felici Mattia ('01), Lo Faso Simone ('98).