Coronavirus: nel Salento il 53% dei contagi è importato dall'estero

Delle 77 persone positive al Covid in provincia di Lecce, 41 sono arrivate dall’estero. È quanto emerge dal report epidemiologico dell’Asl salentina, secondo il quale il 53% dei nuovi contagi riguarda «casi importati». Tra i 41 positivi, precisa il report, ci sono anche 19 persone non residenti nel Salento, tra cui i migranti sbarcati sulle coste leccesi negli ultimi giorni. Su 77 positivi, sono sei i pazienti ricoverati, nessuno in terapia intensiva. Il report evidenzia, infine, che i comuni salentini con zero contagi sono scesi da 24 a 22.