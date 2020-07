Puglia, tre nuovi casi di Coronavirus nel Leccese. Una vittima a Bari

In Puglia oggi sono stati registrati tre casi da Coronavirus, tutti in provincia di Lecce. Lo comunica la regione Puglia nel consueto bollettino epidemiologico. Oggi sono stati registrati 1890 test per l'infezione da Covid-19. Ed è stato registrato anche un decesso nella provincia di Bari.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 229.423 test. 3961 sono i pazienti guariti, 78 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4589 così suddivisi: 1.502 nella Provincia di Bari, 382 nella Provincia di Bat, 671 nella Provincia di Brindisi, 1180 nella Provincia di Foggia; 543 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 30 attribuiti a residenti fuori regione.