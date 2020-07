Migranti dalla Sicilia alla Puglia, Fitto: «Cara a rischio Covid, qualcuno è troppo impegnato in campagna elettorale?» Sasso (Lega): «Alcuni sono fuggiti»

BARI - «Quello che sta accadendo in queste ore in Puglia, nel totale silenzio delle istituzioni è pazzesco. Mentre aumentano i casi positivi al Covid e alcuni reparti ospedalieri vengono chiusi, al Cara di Bari, solo ieri, sono arrivati quasi 400 immigrati. Il Cara di Restinco a Brindisi è ormai allo stremo e situazioni peggiori, anche dal punto di vista igienico, si vivono nell’Hotspot di Taranto». Lo afferma l'europarlamentare Raffaele Fitto (Fdi), candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia. «Proprio oggi - prosegue - il ministro Speranza ha annunciato che intende tutelare l’Italia facendo tamponi ultrarapidi in tutti gli aeroporti, come se il virus arrivasse in Italia solo in aereo. Nei giorni scorsi sono stati accertati decine di migranti in fuga da questi centri e tra i fuggitivi dal Cara di Brindisi c'è anche chi è risultato positivo. Il tutto - conclude - in piena estate, che per la Puglia significa turismo e quindi la speranza di una possibile ripresa economica del settore».

Sarebbero giunti dalla Sicilia e già in quarantena i 400 immigrati giunti da poco al Cara di Palese (Bari). Lo sottolinea in una nota il deputato pugliese Rossano Sasso, che annuncia per domani la visita sia al Cara di Bari che a quello di Restinco a Brindisi, da dove sono fuggiti una ventina di migranti nei giorni scorsi. Secondo Sasso, inoltre, "anche nel caso di Bari si sarebbero verificate fughe nella notte di ieri».

«Da fonti autorevoli - scrive Sasso - ho appreso che nelle ultime 24 ore, sarebbero giunti nel Cara di Bari Palese circa 400 immigrati dalla Sicilia, tutti già in quarantena per 14 giorni e tra questi alcuni casi sospetti di positivi al coronavirus. Indiscrezioni che sarebbero confermate dallo spostamento degli immigrati, già presenti all’interno del Cara di Palese, per far spazio ai nuovi arrivati. Se così fosse - sostiene l’esponente leghista - verrebbe confermato il disegno del Pd e del M5s di trasformare la Puglia nella nuova Lampedusa, con l’aggravante del Covid». Dopo i casi di Brindisi e di Taranto, da dove tre sono fuggiti alcuni migranti, «adesso dunque toccherebbe a Bari», prosegue Sasso. "La situazione è ormai fuori controllo - aggiunge - nessuno dice ufficialmente cosa stia accadendo»: «è un momento drammatico, non ci possiamo permettere il lusso di avere in giro gente di cui non sappiamo nulla e che addirittura spesso risulta positiva al Covid-19. Dopo mesi di sacrifici da parte degli Italiani - conclude - le autorità devono garantire ordine e sicurezza».